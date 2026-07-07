Süper Ligin Lefkoşa ekibi Yenicami, transfer çalışmalarına hız verdi.

Siyah-beyazlı ekip, Küçük Kaymaklı’nın genç futbolcusu Celal Şehsuvaroğlu’nu bonservisli olarak kadrosuna kattı.

Gelecek vadeden futbolcu, yeni sezonda Yenicami’nin başarısı için ter dökecek.

KALEYE TECRÜBELİ ELDİVEN

Öte yandan BTM Birinci Lig kulübü Girne Halk Evi’nin deneyimli kalecisi Burak Eligön, bonservisiyle birlikte Süper Lig ekibi Yenicami Ağdelen Kulübü’ne transfer oldu. Yenicami Ağdelen Kulübü’ne transfer olan 34 yaşındaki Burak Eligön, şu anda BTM İkinci Ligde Gaziköy forması giyiyor.

Konuyla ilgili Yenicami Kulübü şu paylaşımı yaptı:

“Deneyimli kaleci Burak Eligön, bonservisiyle birlikte Yenicami Ağdelen Kulübü'ne transfer olmuştur.

Yenicami Ağdelen Kulübü olarak Burak Eligön'e hoş geldin diyor, siyah-beyazlı forma altında başarılar diliyoruz.”