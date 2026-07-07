Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) U12 Milli Takımı, Türkiye’de Trabzon ve Samsun şehirlerinde 2 önemli futbol organizasyonuna katılıyor.

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu yönetim kurulu, Trabzon’a yapılacak seyahat öncesinde KTFF U12 Milli Takımı oyuncularına ve ailelerine yönelik beslenme eğitimi semineri organize etti.

KTFF U12 Milli Takımı teknik heyetinden Hüseyin Kızmazoğlu ve Hasan Özkan’ın organizasyonunda Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonunda yapılan beslenme eğitimi seminerini GO – MYSTERIA Beslenme ve Diyet Merkezi direktörü diyetisyen Gizem Oymacı verdi. Diyetisyen Gizem Oymacı, KTFF U12 Milli Takımı futbolcuları ve ailelerine yönelik verilen eğitimde çocuklara görsel materyaller eşliğinde sunum yaptı.

Diyetisyen Gizem Oymacı’yı can kulağıyla dinleyen çocuklar, çeşitli notlar da alarak kendilerine büyük fayda sağlayacak beslenme bilgilerini öğrendiler.