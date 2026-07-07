China Bazaar Gençlik Gücü alt yapı koordinatörü Salih Işık, U17 Takımı antrenörlük görevine Emrah Güler’i getirdi.
Emrah Güler, Salih Işık ile el sıkışarak yeni kulübünde görevine başladı.
Konuyla ilgili Gençlik Gücü Kulübü sosyal medya hesabından şu paylaşım yapıldı:
“HOŞ GELDİN EMRAH GÜLER!
Gençlik Gücü Türk Spor Kulübü olarak, U17 Takımımızın teknik sorumluluğu görevine Emrah Güler'i getirmiş bulunuyoruz.
Futbol bilgisi, disiplinli çalışma anlayışı ve genç oyuncuların gelişimine verdiği önemle altyapımıza önemli katkılar sağlayacağına inandığımız hocamıza yeni görevinde başarılar diliyoruz.
Kulübümüzün hedefleri doğrultusunda, U17 Takımımızın gelişimi ve geleceği için birlikte önemli başarılara imza atacağımıza inanıyoruz.
Ailemize hoş geldin Emrah Güler!”