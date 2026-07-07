Spor Dairesi Müdürü Ersan Karataş ve Güzelyurt Bölge Amiri Turgut Karamanoğlu’nun birlikte planladıkları spor tesisleri ve futbol sahalarının tadilat, bakım onarım çalışmaları tüm bölgede devam ediyor.

Batı bölgesinde yer alan tesislerde başlayan veya başlaması planlanan çalışmalardan biri Yalova antrenman sahası idi.

Yalova Spor Kulübü futbol sahası yanında bulunan ve uzun süredir hayata döndürülmeye çalışılan futbol antrenman sahasında çalışmalar son aşamaya gelmek üzere.

Bölgedeki alt yaş grubu takımların kullanımına kazandırılacak saha birçok takım için de alternatif yaratacak.

Yalova efsane başkanlarından merhum Tahsin Mertekçi’nin adının yaşatıldığı tesisin bakımlı ve güzel olması için Spor Dairesi Güzelyurt bölge amirliği ile kulüp işbirliğinde çalışmalar sürecek.