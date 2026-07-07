Lefkoşa ekibi K.Kaymaklı alt yapısından yetişen genç yetenek Elmaz Eryaman kendini geliştirmek için süre alabileceği bir takımda oynamak istiyor.

2008 doğumlu olan ve her iki kanatta da oynayabilen bonservisi Küçük Kaymaklı’da olan Elmaz Eryaman geçtiğimiz sezon A2 takımından A takıma yükselmesine karşın yeterince süre alamaması nedeniyle K.Kaymaklı’dan ayrılmak istediği bildirildi.

K.Kaymaklı alt yapısında yıllardır oynayan ve her kademede şampiyonluklar da ciddi katkısı olan Eryaman’a 1. Lig ve BTM 1. Lig kulüplerinin ciddi ilgisi olduğu belirtiliyor.