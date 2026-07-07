Turnuva için Trabzon’da bulunan KKTC U12 Milli Takımımız, günün ilk maçında Atakent ile karşı karşıya geldi. Sahadan galibiyetle ayrılan millilerimiz, sergilediği başarılı performansla dikkat çekti.

Günün ikinci maçında ise kendi bölgesel liginin şampiyonu olan Bursa U12 takımıyla mücadele eden milli takımımız, rakibine karşı daha üstün bir oyun ortaya koymasına rağmen karşılaşmadan beraberlikle ayrıldı.

Yoğun maç programını sürdüren U12 Milli Takımımız, bugün oynayacağı üç karşılaşmanın ardından Trabzonspor A Takımı’nın antrenmanını ziyaret edecek.

(Haber ve Fotoğraflar: Münür DAĞGÜL)