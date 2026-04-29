Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Futbol Tenisi Federasyonu, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında anlamlı bir organizasyona imza atıyor.

Federasyon tarafından düzenlenecek olan “19 Mayıs Gençlik Kupası”, 19 Mayıs Salı günü Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Kadınlar ve erkekler olmak üzere ikili kategoride düzenlenecek turnuva, sporculara hem rekabet hem de önemli para ödülleri kazanma fırsatı sunacak.

Para ödüllü organizasyonda dereceye giren takımlara toplam 44 bin TL ödül dağıtılacak.

Turnuvada ödüller şu şekilde belirlendi:

1.’lik Ödülü: 10.000 TL

2.’lik Ödülü: 7.000 TL

3.’lük Ödülü: 5.000 TL

Turnuvaya katılım ücreti takım başına 500 TL olarak açıklanırken, son kayıt tarihi ise 15 Mayıs olarak duyuruldu.

Federasyon yetkilileri, gençlerin spora teşvik edilmesi ve futbol tenisinin daha geniş kitlelere ulaşması amacıyla düzenlenen organizasyona yoğun katılım beklediklerini ifade etti.

19 Mayıs ruhuna yakışır mücadelelere sahne olması beklenen turnuva, hem kadınlar hem de erkekler kategorilerinde büyük heyecana sahne olacak.