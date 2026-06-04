Zeytinlik’te park halindeki bir araçta, Bostancı-Taşpınar bölgesinde ise bir arazide çıkan yangın, zarara neden oldu.

Polisten verilen bilgiye göre, Zeytinlik’te dün park halindeki KL 380 plakalı araçta, motor bölümündeki benzin kaçağının sıcak aksamlara temas edip alevlenmesi sonucu yangın çıktı.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında, araç tamamen yandı.

- 150 dönüm biçilmemiş arpa yandı

Öte yandan Bostancı-Taşpınar yolu yakınlarında bulunan bir arazide meydana gelen yangında ise, toplam 150 dönüm biçilmemiş arpa, iki adet rulo balya, kuru otlar ve su boruları yandı.

Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Polisin yangınlarla ilgili soruşturması sürüyor.