Kıbrıs Türk halkı, Türkiye Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral’ın Başbakan Ünal Üstel'e yönelik küçümseyici ifadelerine tepki gösterirken, toplumu bölen imam ise teşekkür mesajı yayınlayarak hadsizlik yapmaya devam etti.

Oktay Saral’ın Başbakan Ünal Üstel hakkındaki skandal paylaşımına destek, vukuatlı imamdan geldi.

Görevinden uzaklaştırılan Hamitköy İmamı İbrahim Damar, Başbakan Üstel’ “boş bakan, Rumcu” diye hakaret eden paylaşımın altına “Oktay bey desteğiniz için Allah razı olsun.. rabbime emanet olunuz” yorumunu yaptı.

Geçtiğimiz haftalardaki skandal paylaşımı sonrasında görevden uzaklaştırılan imamın bu yorumu da ciddi tepki gördü.