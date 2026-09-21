Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası (DAÜ-SEN), toplu iş sözleşmesiyle güvence altına alınan, e-posta gönderme olanağının yeniden işler hâle getirilmesi yönünde derhal talimat vermesini talep etti.

DAÜ-SEN'den yapılan yazılı açıklamada, bugün sabah toplu iş sözleşmesiyle güvence altına alınan haklarını kullanarak, “DAÜ-SEN e-posta hesabından” üyelerine e-posta göndermeye çalıştıklarını ancak e-postanın üyelerine ulaşmadığı kaydedildi.

Açıklamada, konunun araştırılarak, sorumlular hakkında disiplin soruşturması başlatılması talep edildi.

Açıklamada, Rektör’ün böyle bir engellemeden haberdar olmaması ve sorunun bugüne kadar çözümlenmemesinin de üniversite açısından “Ayrıca üzücü bir tablo” olduğu ifade edildi.