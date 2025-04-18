TC Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı Oktay Saral, Başbakan Ünal Üstel'in, öğretmenlere hakaret eden Hamitköy İmamı'nın görevden alındığını açıkladığı Meclis konuşmasına ilişkin, "Boşbakan, boş konuştu" yorumunu yaptı.

Sosyal medya hesabından, Üstel'in Meclis konuşmasını paylaşan Saral, "KKTC'nin Boşbakanı, hoş konuşmamış boş konuşmuş. İmam efendi, başörtüsü düşmanlığı mı yapmalıymış..." dedi.

Saral ayrıca Kıbrıslı Türkleri de Üstel ile birlikte hedef alarak, "Yazık çok yazık, şu Kıbrıs'ı bir türlü Rum'luktan kurtaramadık." ifadelerini kullandı.

Saral'ın bu paylaşımına, Hamitköy İmamı teşekkürlerini sundu. İmam Damar, "Desteğiniz için Allah razı olsun. Rabbime emanet olunuz" dedi.

Hamitköy Camii imamı İbrahim Damar, kişisel sosyal medya üzerinden yaptığı ve büyük tepki çeken paylaşım sonrası görevinden geçici olarak uzaklaştırılmıştı.

Damar, Kıbrıs Türk Ortaöğretim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) yönetimine yönelik tehdit içeren ifadeler kullanmıştı. Yapılan açıklamanın ardından Damar hakkında disiplin soruşturması başlatıldığı duyurulmuştu.

"Benim dinime hakaret eden, devleti bile okula sokmayan bu zihniyeti öldüğü vakit ben de camiye sokmayacağım” diyen Damar, selasını vermeyeceğini ve cenaze namazını kıldırmayacağını söylemişti.

OKTAY SARAL, GERİ ADIM ATTI ÖZÜR DİLEDİ

Öte yandan Başbakan Ünal Üstel'e yönelik sözlü saldırıda bulunan TC Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı Oktay Saral tepkiler üzerine geri vites attı, özür diledi.

Saral, Başbakan Ünal Üstel'den direkt şekilde af dilemekten kaçınırken, “Paylaşımımda yazdıklarımdan dolayı kalbi kırılan, üstüne alınan kardeşlerimden af diliyorum" diye konuştu.

Saral, toplum olarak "başörtüsü tüzüğü" olarak bilinen Disiplin Tüzüğü konusunda kendisi gibi düşünmeyenleri yine hedef alarak "Sözlerim, ne yazık ki hala özgürlüğü sadece kendi inançlarına göre uygulayan zihniyete" dedi.

Saral’ın en son açıklaması şöyle:

"KKTC’nin her zaman destekçisiyiz ve her daim yanındayız. Fakat sözlerim, ne yazık ki hala özgürlüğü sadece kendi inançlarına göre uygulayan zihniyete. Hala başörtülü kızlarımızı ayrıştırıp, ötekileştirenlere. Hala Rum zihniyetini benimseyip, Müslümanlığı hor görüp, Müslümanlara karşı olmaya çalışanlara. Ve maalesef ki son zamanlarda bunlara sıkça şahit oluyoruz. İfade ettiğim şeyler KKTC’nin genellemesi elbette ki değil. Paylaşımımda yazdıklarımdan dolayı kalbi kırılan, üstüne alınan kardeşlerimden af diliyorum."