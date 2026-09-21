TAM Parti, 6 Aralık seçimlerine yönelik kampanyasına “Çile bitecek” sloganıyla katılacak.

Yapılan yazılı açıklamada seçim çalışmasının merkezine “Çile” kavramının yerleştirildiği kaydedildi. Partinin stratejisinde bu kelimenin, ülkede vatandaşların günlük yaşamında karşı karşıya kaldığı sorunların ortak tanımı ve duygusal karşılığı olarak kullanıldığı belirtildi.

Açıklamada “Bu çerçevede ‘Çile’, yalnızca ekonomik sıkıntıları değil; kamu hizmetlerindeki aksaklıklardan eğitim sorunlarına, sağlık hizmetlerinden ulaşım ve tarıma kadar geniş bir gündemi kapsayan kavram olarak konumlandırılırken, tüm bunların sona erdirileceği vurgulanıyor” denildi.