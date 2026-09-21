KTMMOB Gıda Mühendisleri Odası Başkanı Beste Oymen, son günlerde yasa dışı yollarla ülkeye getirildiği iddia edilen yüksek miktardaki kuzu karkasının, yalnızca bir kaçakçılık vakası olarak değerlendirilemeyeceğini, halk sağlığını doğrudan ilgilendiren ciddi bir gıda güvenliği sorunu olduğunu vurguladı.

-“233 kuzu karkasının ne kadarı ele geçirildi, ne kadarı sofralara ulaştı?”

Oymen, Oda adına yaptığı yazılı açıklamada, farklı depo ve satış noktalarında Veteriner Dairesi’ne ait olmadığı belirtilen mühürleri taşıyan etlerin tespit edilmesinin endişeleri artırdığını belirterek, “233 kuzu karkasından söz ediyoruz. Bu etlerin ne kadarı ele geçirildi ne kadarı sofralara ulaştı sorusunun yanıtlanması gerekiyor." dedi.

Oymen, yasal denetim zinciri dışında ülkeye sokulan bir etin hangi hayvandan elde edildiğinin, hayvanın sağlık durumunun, kesimin nerede ve hangi hijyen koşullarında yapıldığının, taşınma ve depolama süreçlerinde soğuk zincirin korunup korunmadığının güvenilir biçimde bilinemeyeceğini belirtti.

Et ve et ürünlerinde izlenebilirliğin ortadan kalkmasının mikrobiyolojik tehlikelerden uygunsuz taşıma ve depolama koşullarına kadar pek çok riskin kontrol edilememesi anlamına geldiğini söyleyen Oymen, resmi olmadığı belirtilen mühürleri taşıyan etlerin farklı noktalarda da tespit edilmesinin, olayın yalnızca sınır geçişiyle sınırlı olmadığını; depolama, dağıtım ve satış aşamalarının da bütüncül biçimde araştırılması gerektiğini gösterdiğini kaydetti.

-“Gıda güvenliği mühürden ibaret değildir”

“Gıda güvenliği mühürden ibaret değildir.” ifadelerini kullanan Oymen, güvenli gıdanın ancak kayıtlı üretim, veteriner kontrolleri, hijyenik kesim, uygun taşıma, kesintisiz soğuk zincir, doğru depolama ve etkin izlenebilirlik ile sağlanabileceğini hatırlattı.

Yetkili kurumların kamuoyunu açık ve şeffaf biçimde bilgilendirmesi gerektiğini belirten Oymen, ele geçirilen etlerin menşeinin, dağıtım zincirinin, piyasaya sürülmüş olabilecek ürünlerin ve bu ürünlerin ulaştığı işletmelerde izlenebilirlik kontrollerinin açıklığa kavuşturulmasını talep etti.

Oymen, “Çünkü tüketicinin önündeki bir parça etin nereden geldiğini, hangi koşullardan geçtiğini ve güvenli olup olmadığını bilmek bir tercih değil, temel bir haktır… Kaçak et yalnızca devleti ekonomik kayba uğratmaz. Kontrolsüz et, halk sağlığını riske atar.” ifadelerini kullandı.