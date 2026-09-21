Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (Dev-İş), Kıbrıs Türk Petrolleri Ltd.’de (KTP) Toplu İş Sözleşmesi’nin (TİS) yenilenmediği ve çalışanların sorunlarına yönelik somut adım atılmadığı gerekçesiyle bugün iki saatlik uyarı grevi yapıyor.

Dev-İş Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, bu sabah 08.00'de başlayan uyarı grevinin saat 10.00'a kadar devam edeceği belirtildi.

Açıklamada, federasyona bağlı Kıbrıs Türk Petrol İşçileri Sendikası’nın örgütlü olduğu KTP’de, yönetsel değişiklikler ve yeni müdür atamaları gerekçe gösterilerek mevcut TİS’in yenilenmesinden kaçınıldığı ileri sürüldü.

Sendikanın diyalog ve uzlaşı girişimlerinin sistematik şekilde sabote edildiği savunulan açıklamada, işveren yönetiminin tutumunun çalışanlarda mağduriyet ve belirsizliğe yol açtığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, havalimanındaki faaliyet alanının değişmesinin ardından 8 nitelikli ve deneyimli çalışanın 4 aydan uzun süredir görevlendirilmeden bekletildiği ve söz konusu çalışanlara mobbing uygulandığı iddia edildi.

Bu çalışanların, diğer birimlerde personel ihtiyacı bulunmasına rağmen değerlendirilmediği ileri sürülen açıklamada, aynı işyerinde güvenlik görevlisi, kalifiye personel ve memur kadrolarında ciddi personel açığı bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada, tüm yapıcı uyarılara rağmen yönetim tarafından somut adım atılmaması nedeniyle 2 saatlik uyarı grevinin kaçınılmaz hale geldiği de belirtildi.

Uyarı grevinin işverene “Uzlaşı masasına dönmesi” yönünde son çağrı olduğu ifade edilen açıklamada, olumlu, somut ve yapıcı bir geri dönüş alınmaması halinde TİS, yasalar ve uluslararası mevzuattan doğan sendikal, hukuki hakların kullanılacağı, eylemlerin büyütülerek sürdürülebileceği kaydedildi.