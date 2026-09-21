Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan "öğrenci taşımacılığı sorunun çözülmediği bir dönemde Başbakan Ünal Üstel’in 'Yeni dönemde hayatı kolaylaştıracak projelere geliyoruz" açıklamasının "içi boş bir umut tacirliği” olduğunu savundu.

Bengihan, yazılı açıklamasında öğrenci taşımacılığı sorununu dahi çözememekle eleştirdiği hükümetin "okulların kaosla açılmasına neden olduğu" görüşünü ifade etti ve hükümetin nasıl yeni projelerden söz ettiğini sordu.

Bengihan, eğitimle ilgili sorunların çözümü için üç aylık yaz tatili dönemi olduğunu ancak bunun değerlendiremediğini ileri sürdü; "Gençlerimiz, çocuklarımız derken mangalda kül bırakmayanlar maalesef gençlerimizin, çocuklarımızın gelecek umutlarının günden güne daha da yok olması için elinden gelen her şeyi yapmaktadır.” dedi.

İktidarda olanların gençlere, çocuklara hiçbir gelecek vaat edemeyeceğini öne süren Bengihan, “Bu yönetim anlayışını bir daha geri gelmemek üzere tarihe gömmek boynumuzun borcudur.” ifadelerini kullandı.