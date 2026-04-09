Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde yer alan NEU Event Park, hafta sonu motor sporlarının en iddialı organizasyonlarından birine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Drift NEU 2026 sezonu kapsamında düzenlenecek Gymkhana Challenge Round 2, 11-12 Nisan tarihlerinde hız, kontrol ve ustalığın sınırlarını zorlayacak. Üstelik tamamen ücretsiz olarak izlenebilecek bu dev organizasyon, sadece bir yarış değil; izleyenleri içine çeken bir adrenalin deneyimi sunacak.

3 GÜNLÜK HEYECAN FIRTINASI

10 Nisan Cuma günü antrenmanlarla başlayacak organizasyon, 11 Nisan Cumartesi günü sıralama turlarıyla tempoyu yükseltecek. Büyük final ise 12 Nisan Pazar günü gerçekleşecek.

Final gününde pistte nefes kesen bir program izleyicileri bekliyor:

RWD TOP 32 – AWD Kategori – RWD TOP 16 – FWD Kategori – Queen Cup – Nissan-Toyota Cup – RWD TOP 8 – BMW Cup – Junior Cup – RWD TOP 4 ve ödül töreni.

Her kategori, farklı sürüş karakterleri ve stratejilerle pistte ayrı bir mücadele sunarken, gün boyu temposu düşmeyen bir yarış maratonu yaşanacak.

PİSTTE SADECE HIZ DEĞİL, USTALIK KONUŞACAK

Twin battle (ikili eleme) formatında gerçekleşecek yarışlarda sürücüler yalnızca hızlarıyla değil; araç hakimiyeti, refleksleri ve teknik becerileriyle de öne çıkacak. Lastik dumanı, keskin virajlar ve milimetrik manevralarla dolu bu mücadeleler, tribünleri adeta bir görsel şölene dönüştürecek.

GELECEĞİN YILDIZLARI AYNI PİSTTE

Farklı yaş gruplarından ve kategorilerden sporcuların yer alacağı organizasyon, genç yeteneklere kendilerini gösterme fırsatı sunacak. Bu yönüyle Gymkhana Challenge Round 2, sadece bir yarış değil; aynı zamanda geleceğin pilotlarını yetiştiren bir sahne olacak.

KADIN SÜRÜCÜLERDEN PİSTE DAMGA VURACAK PERFORMANS

Organizasyonda yer alacak kadın sürücüler, cesaretleri, teknik becerileri ve yüksek tempolu sürüşleriyle pistte adeta fark yaratmaya hazırlanıyor. Özellikle Queen Cup kategorisinde direksiyon başına geçecek kadın pilotlar, hız ve kontrolün sadece güç değil aynı zamanda ustalık işi olduğunu bir kez daha gözler önüne serecek. Tribünleri ayağa kaldıracak bu mücadele, motor sporlarında kadınların yükselen gücünü ve sahnedeki iddiasını net bir şekilde ortaya koyacak.

BU SADECE BİR YARIŞ DEĞİL, BİR VİZYON

Timuçin Samancıoğlu ana sponsor olarak, “NEU Event Park’ta gerçekleşen bu organizasyonlar sadece motor sporlarını değil, aynı zamanda ülkemizin tanıtımını, gençlerimizin gelişimini ve spor kültürünün yaygınlaşmasını destekleyen çok önemli platformlardır. Gymkhana Challenge, disiplin, kontrol ve kararlılığın birleştiği bir sahnedir. Near East Bank olarak bu vizyonun bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz. Bu tür organizasyonların artarak devam etmesi için desteğimizi sürdüreceğiz.” dedi.

Gymkhana Challenge Round 2, hız ve adrenalin tutkunlarını hafta sonu NEU Event Park’ta buluşturacak.