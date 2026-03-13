90’lar Türk popunun efsane ismi Ufuk Yıldırım, geçtiğimiz Cumartesi akşamı Arkın Colony Hotel bünyesindeki Misty Bar’da sahne aldı.

Gecede sevilen şarkılarını seslendiren Yıldırım, konuklara nostalji dolu anlar yaşattı.

Bir döneme damga vuran parçalarını dinleyicilerle birlikte söyleyen sanatçı, nostaljik repertuvarıyla hayranlarına 90’lar ruhunu yeniden yaşattı.

Geçmişten günümüze uzanan hit parçalarıyla konuklara seslenen Ufuk Yıldırım, müziği ve duyguyu aynı sahnede buluştururken, sahne performansı ve enerjisiyle de büyük beğeni topladı.