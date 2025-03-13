Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı Güzelyurt sakini vatandaşlarımız Güzelyurt’ta çocuk parklarının durumuyla ilgili bize bazı fotoğraflar göndererek sitemlerini dile getirdiler.

Güzelyurt’ta halkın yoğun olarak kullandığı çocuk parklarının, bakımsızlık ve kötüye kullanım nedeniyle bölge halkının tepkisini çekmeye devam ettiğine dikkat çeken bölge sakini vatandaşlarımız “Geçtiğimiz günlerde bölgedeki bir çocuk parkının bakımsız olduğu yönündeki şikayetler üzerine yetkililer tarafından bakım ve boya işlemleri gerçekleştirilmişti. Ancak bu çabalar, parkın gece saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından adeta bertaraf edilmesiyle gölgede kaldı” dediler.

Parkın, alkol kullanan ve çevreyi kirleten kişiler tarafından amacı dışında kullanıldığını iddia eden bölge sakinleri, “Gece vakti parkı mesken edinen bu kişiler, çöp, şişe ve diğer atıkları olduğu gibi bırakarak çevreye zarar verirken, bölge halkı ve esnaf durumdan şikayetçi” diyerek sitem ettiler..

Bu parklardan birinde görev yapan Kafe işletmecisi yaşanan kirlilik ve duyarsızlığa isyan ederek sabah saatlerinde karşılaştığı manzarayı görüntüleyerek bize ulaştırırken, görüntülerde, parka bırakılan çöpler, kırık şişeler ve düzensizlik dikkat çekti.

Bölge halkı ve esnaf, çocuk parklarının korunması için güvenlik önlemlerinin artırılmasını, park alanlarının denetlenmesini ve kötüye kullanımın önüne geçilmesini talep ederken, yetkililerin konuya ilişkin nasıl bir adım atacağı ise merakla bekleniyor.