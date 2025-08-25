K-Pet Birinci Lig temsilcileri Binatlı Yılmaz Spor ile Baf Ülkü Yurdu, merhum Piyalepaşa muhtarı Cahit Çulluoğlu için düzenlenen anı maçında 27 Ağustos Çarşamba günü saat 18.30’da Güzelyurt Üner Berkalp Stadı’nda sahaya çıkacak.
Birinci Lig ekiplerinden Güzelyurt temsilcileri Binatlı Yılmaz Spor ile Baf Ülkü Yurdu, Güzelyurt’un efsane Piyalepaşa muhtarı merhum Cahit Çulluoğlu anısına bir anı maçı düzenliyor.
