Gençlik Gücü Türk Spor Kulübü Başkanı, kulübün önemli sponsorları arasında yer alan Ahmet Pehlivanoğlu’nu ziyaret etti.

Gerçekleştirilen nezaket ziyaretinde, kulübün tarihi ve başarılı sezonu anısına hazırlanan özel sezon tişörtü Ahmet Pehlivanoğlu’na takdim edildi. Görüşmede, Gençlik Gücü’nün sezon boyunca kazandığı kupalar da sergilenirken, günün anısına hatıra fotoğrafları çekildi.

Kulüp yetkilileri, sezon boyunca sağlanan desteklerden dolayı Ahmet Pehlivanoğlu ve Express Döviz ailesine teşekkür ederek, mevcut iş birliğinin gelecekte de güçlenerek devam etmesi temennisinde bulundu.

Sarı-yeşilli camiada, sportif başarıların elde edilmesinde sponsor desteğinin önemli bir rol oynadığı vurgulanırken, kulüp ile sponsorlar arasındaki güçlü bağın sürdüğü mesajı verildi.