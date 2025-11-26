İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Polis Genel Müdürü Ali Adalıer ile bir araya geldi.

Görüşmede, ülkede son günlerde yaşanan iç güvenlik konuları ele alındı, bu kapsamda daha önce gerçekleştirilen iç güvenliği kurulu toplantısında alınan kararlar ve yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

Toplantıda ayrıca, TC yetkili birimleri ile bilgi ve veri paylaşımının güçlendirilmesi, güvenlik alanında yeni teknik sistemlerin devreye alınması ve tedbirlerin artırılması konuları üzerinde duruldu.

Sınır kapılarında girişlerde daha etkin ve sıkı denetim uygulanması gerekliliği ile bu yönde atılması planlanan adımların da ele alındığı görüşmede ülke güvenliği ve halkın huzuru için polis teşkilatının son dönemde yürüttüğü başarılı operasyonlar değerlendirildi.