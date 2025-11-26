Başbakan Ünal Üstel, halkın huzurunu ve güvenliğini tehdit eden hiçbir girişime asla müsamaha göstermeyeceklerini belirtti.

Devletin tüm güvenlik birimlerinin her gün ve her saat suç ve suçluyla mücadeleyi kararlılıkla sürdürdüğünü vurgulayan Üstel, yürütülen huzur operasyonları ile önceki gün yaşanan kundaklama olayına ilişkin açıklama yaptı.

Üstel, polis ekiplerinin failleri kısa sürede yakalamasının “büyük bir kararlılığın göstergesi” olduğunu ifade ederek, tüm güvenlik güçlerine teşekkür etti.

Üstel, açıklamasını şu ifadelerle tamamladı:

“Vatandaşlarımız müsterih olsun; huzuru bozmaya çalışan herkes karşısında devletimizin gücünü bulacaktır. Güvenlik güçlerimize bir kez daha teşekkür ediyor, görevlerinde başarılar diliyorum."