Güreşseverler Derneği’nin yıllık olağan genel kurul toplantısında başkanlığa Ferhat Yıldırım getirildi.

Rifat Şener Güreş Salonu’nda 13 Mayıs 2025 Salı günü yapılan toplantıda faaliyet ve mali rapor sunularak onaylandı.

Toplantıda bir yıllık dönem için yönetim, denetleme ve disiplin kurulları seçildi.

YÖNETİM KURULU: Ferhat Yıldırım (başkan), Murat Tezer, Rifat Reşatoğlu, Mehmet Tüzel, Hale Alibaba Erden. Yedek üyeler: Celalettin Çağlayan, Ali Yiğit, Kamil Kargı.

DENETLEME KURULU: Erhun Tekakpınar, Ömer Çavuşoğlu, Mehmet Refikoğlu.

DİSİPLİN KURULU: Mustafa Denizgezen, Altan Volkan Avcı, Yücel Hatay.