İzmir’de düzenlenen 20. Türk Spor Hekimliği Kongresine Kıbrıslı Türk Doç. Dr. Nevzad Denerel katılarak sunum yaptı. 8-11 Mayıs 2025 tarihleri arasında İzmir’de düzenlenen 6 ülkeden 320 kişinin katıldığı 20. Türk Spor Hekimliği Kongresine Genel Sekreterlik görevini de yürüten Kıbrıslı Türk Doç. Dr. Nevzad Denerel Uluslararası Kongrede iki ayrı sunum yaptı.

20. Türk Spor Hekimliği Kongresinde ayrıca 2 ayrı oturum başkanlığı ve Ultrasonografi Kurs Koordinatörlüğü görevlerini de yerine getiren Spor Hekimi Nevzad Denerel, 09 Mayıs 2025 tarihinde düzenlenen Genel Kurul da yapılan seçim sonucunda 3. kez Türkiye Spor Hekimleri Derneği Yönetim Kurulu’na seçildi. Türkiye’nin ev sahipliğinde İstanbul’da 2027’de düzenlenencek Avrupa Kongresinde ekibin içerisinde yer alacak olan Spor Hekimi Nevzad Denerel, yönetime seçilerek hak kazanmış oldu. Kıbrıslı Türk bir doktorun Avrupa Kongresinin içinde olması ülkemiz adına da çok önemli bir gelişme olarak görülüyor.