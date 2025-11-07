Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güreş Federasyonu, bu yıl 18’incisi düzenlenecek olan Adem Jashari Uluslararası Güreş Turnuvası’na katılıyor. Turnuva, 22 Kasım 2025 tarihinde Kosova’nın Priştine şehrinde gerçekleştirilecek.

Bu prestijli organizasyona Bulgaristan, Makedonya, Arnavutluk, Türkiye, Bosna-Hersek, Fransa ve Kosova gibi ülkelerden çok sayıda güreşçi katılacak olup, KKTC adına turnuvada 11 güreşçi ve 2 milli hakem yer alacak.

Güreşçilerimizin yaklaşık 15 yıldır aralıksız katıldığı bu turnuva, KKTC güreşinin tanıtımı açısından büyük önem taşımaktadır.

KKTC PASAPORTUYLA GİDİŞ

KKTC Güreş Federasyonu Başkanı Av. Kemal Bayraktar, turnuva öncesinde yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Sporcularımızla birlikte uluslararası arenada KKTC’yi en iyi şekilde temsil etmek için bir kez daha mindere çıkıyoruz. Bu yılın en önemli sembolik yanı ise, Kosova’ya KKTC pasaportlarımızla giriş yaparak bir spor ambargosunu daha delmiş olmamızdır. Bu durum, sporun birleştirici ruhunu ve ambargoların aşılabileceğini açık biçimde ortaya koymaktadır.”

Ekonomik koşulların zorluklarına rağmen turnuvaya katılmanın federasyonun kararlılığını ve sporcuların azmini gösterdiğini vurgulayan Kemal Bayraktar şöyle devam etti:

“Kısıtlı imkânlara rağmen bayrağımızı uluslararası arenada dalgalandırmak bizler için en büyük onurdur. Bu tür organizasyonlar, hem sporcularımızın gelişimi hem de ülkemizin uluslararası alanda görünürlüğü açısından son derece değerlidir.”

Bayraktar, turnuvaya davetlerinden dolayı Kosova Güreş Federasyonu Başkanı Sayın Naim Muja’ya teşekkür ederek, iki ülke federasyonları arasındaki dostane ilişkilerin artarak devam etmesini diledi.