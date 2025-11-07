Erenköy-Karpaz Belediyesi, bölgede salon sporları alanında faaliyet gösteren Voleybol Spor Birliği’ne desteğini sürdürüyor. Belediye Başkanı Dr. Hamit Bakırcı, gençlerin spora yönelmesi ve sağlıklı bireyler olarak yetişmeleri için çalışmaların kararlılıkla devam ettiğini vurguladı.

Erenköy-Karpaz Belediyesi, bölgede salon sporları alanında faaliyet gösteren ve bölgenin tek kulübü olma özelliğini taşıyan Voleybol Spor Birliği’ne destek ve sponsorluğunu sürdürüyor.

Voleybol alanında yetenekli gençlerin yetişmesine öncülük eden birlik, bugüne kadar birçok sporcunun başarıya ulaşmasına imkân sağladı. Kız ve erkek takımlarıyla ülke genelinde önemli başarılara imza atan kulüp, bölge gençliği için bir gurur kaynağı olmaya devam ediyor.

Erenköy-Karpaz Belediyesi’nden yapılan açıklamada, çocuklara ve gençlere verilen desteğin her geçen gün arttığı vurgulandı. Belediye, bünyesinde yürütülen sosyal, sportif ve kültürel etkinliklerin yanı sıra; bölgede faaliyet gösteren birlik, dernek ve okullara sağladığı destekleri kesintisiz şekilde sürdüreceğini belirtti.

Belediye Başkanı Dr. Hamit Bakırcı, çocuklar ve gençlerle ilgili çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü ifade ederek, şunları söyledi:

“Bu ülkenin geleceği olan çocuk ve gençlerimizin sağlıklı, mutlu bireyler olarak yetişmeleri, kötü alışkanlıklardan uzak durmaları ve spora yönelmeleri için her zaman destek vermeye hazırız. Bölgemizin her alanda gelişmesi için çalışmaya devam edeceğiz.”