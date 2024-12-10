Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) kasım ayına ait yeni açlık sınırını açıkladı.

Kasım ayında yapılan hesaplamaya göre 4 kişilik bir aile için açlık sınırı 27 bin 254 Türk Lirası (TL) olarak belirlendi.

Açlık sınırı ağustosta 27 bin 402 TL'ye yükseldikten sonra eylül ayında 27 bin 144 TL'ye, ekim ayında ise 27 bin 82 TL'ye gerilemişti.

Ülkede kasım ayı enflasyonu aylık bazda yüzde 0.78, yıllık bazda yüzde 59.88 olmuştu.

1 Eylül'den itibaren geçerli olan yılın üçüncü asgari ücreti yüzde 19.19'luk artışla net 35 bin 180 TL'ye yükseltilmişti. Açlık sınırı, asgari ücretin 7 bin 926 TL üstünde bulunuyor.

SONUÇLAR

KTAMS’ın yaptığı çalışmada, sağlıklı beslenmek için yetişkin bir kadının yapması gereken zorunlu gıda harcama tutarı günlük 234,07, aylık 7 bin 22,10 TL, yetişkin bir erkek için günlük 244,67, aylık 7 bin 340,10 TL, 15-19 yaş çocuk için günlük 258,32 aylık 7 bin 749,60 TL ve 4-6 yaş çocuk için günlük 171,42 TL, aylık 5 bin 142,60 TL olarak belirlendi.

4 kişilik ailenin harcama toplamı ise günlük 908,48 TL, aylık 27 bin 254 TL oldu.

HESAPLAMA NASIL YAPILDI?

Hesaplama, dört kişilik bir ailenin sağlıklı bir biçimde beslenmesi için gerekli olan beslenme paketi ile bu paketteki ürün fiyatlarının ortalamaları alındı.

Beslenme listesi Sağlık Bakanlığı’na bağlı Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi’nden temin edildi.

Fiyatlar içinse İstatistik Kurumu’nca açıklanan fiyatlarlar baz alındı.