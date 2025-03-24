Serhatköy’de, önceki gece Güney Kıbrıs'a geçmek için “gizli ittifak kurulması” meselesiyle ilgili üç kişi tutuklandı.

Güzelyurt Polis Müdürlüğü ekipleri tarafından şüpheli olarak tespit edilen 24 yaşındaki Michel Bimana, 36 yaşındaki Zash Richard Mutegetsi ve 30 yaşındaki Eiele Mwamikazi Netagane'nın ileri sorgulamalarında, kendilerini yasa dışı yollardan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne geçirmeleri için kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi ile gizli ittifak kurarak anlaştıkları ve anlaşma gereği söz konusu şahsa toplam 800 euro ödedikleri tespit edildi.

Ağır Bir suç işlemek için gizli ittifak kurmak meselesi ile ilgili olarak, Michel Bimana, Zash Richard Mutegetsi ve Eiele Mwamikazi Netagane tutuklandı.

Polis, zanlıların 22 Mart saat 21:30 raddelerinde Serhatköy İlkokulu Mevkiinde polis ekipleri tarafından şüpheli hareketler sergiledikleri için kimlik kontrolü yapıldığını belirtti.

Polis, yapılan soruşturmada zanlıların aynı tarihte Lefke'de henüz tespit edilemeyen bir kişi ile kendilerini Güney Kıbrıs’a yasa dışı yollardan geçirmeleri için anlaştıklarını ve bu anlaşma gereği bu kişiye toplamda 800 euro para ödediklerini söylediklerini aktardı. Polis, zanlıların tutuklanarak soruşturma başlatıldığını, alınacak ifadeler, incelenmesi gereken kamera görüntüleri ve aranan bir şahıs olduğunu belirterek, 3 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Dilşah Karayel, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi. Yargıç, 2 yaşındaki çocuğun ise sosyal hizmetler gözetiminde kalmasına emir verdi.