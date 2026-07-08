KKTC Mağusa Spor Akademisi Derneği olağan genel kurulu yapıldı. Genel kurula tek aday olarak giren Ahmet Ogan yeni dönemde derneğin başkanlığa getirildi. Gazimağusa Belediyesi Mağusa Gelişim Merkezi (MAGEM) toplantı salonunda gerçekleştirilen genel kurulda divan başkanlığını Mehmet Devecioğlu, sekreterlikleri ise Yakup Sarıca, Murat Çiğiloğlu yaptı.

Genel kurul açılışı şampiyon melekler takımı, hocalarımız, velilerimiz ve tüm kaybettiğimi vatandaşlarımız adına 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı.

Faaliyetler

Genel kurulda faaliyet ve mali raporu Dernek başkan Ahmet Ogan tarafından okundu. Ogan,

Akademinin kurulduğu günden beri futbolda ve Voleybol da faaliyetlerine yoğun bir şekilde devam ettiğini, Futbol Federasyonu ile Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenen liglerde düzenli olarak mücadele ettiğine vurgu yaptı. Küçük ölçekli tesis yapımı (arazi) için yapılan tüm girişimlere rağmen henüz sonuca ulaşamadıklarını sitemli bir şekilde dile getiren başkan Ahmet Ogan, akademide yönetimin özverili çalışmaları ile sitemin oturduğunu, futbol, voleybol branşlarına mücadelenin sürdüğünü, bu anlamda Akademi yönetimi, aileme, tüm antrenörlerimiz, Kadın futbol takım ve Voleybol takımlarımın yöneticileri, çalışanları, çok büyük özverilerde bulunarak emek harcadıklarının altını çizerek teşekkür etti. Akademin kurulduğu günden bugüne kadar maddi ve manevi olarak ayakta kalmasına destek ve katkı sağlayan devlet ve hükümet yetkililerine, tüm sponsorlarımıza ve üyelerine teşekkür eden Ahmet Ogan, pes etmeden yılmadan karalı bir şekilde yollarına devam edeceklerini de sözlerine ekledi.

Gelir-Gider

Mali raporu da açıklayan başkan Ahmet Ogan, derneğin gelirlerinin üyelik, aidat, bağış ve sponsorlar kanalı ile sağlandığına vurgu yaparak, her yıl bütçelerin arttığına vurgu yaparak yeni dönemde çok daha fazla bütçelere ihtiyaç olduğunu belirtti. Faaliyet ve mali rapor oybirliği ile onaylandı.

BAŞKANLIK

Dernek başkanlık seçiminde tek aday olan Ahmet Ogan üyelerin onayını alarak KKTC Mağusa Spor Akademisi derneğin başkanı seçildi. Dernek başkanı seçildikten sonra kısa bir konuşma yapan Ahmet Ogan, 6 Şubat depreminde kaybettiğimiz “Şampiyon Meleklerimiz” saygı ve özlemle andıklarına vurgu yaptı. Akademinin karalı bir şekilde yoluna devam edeceğini belirten başkan Ahmet Ogan, faaliyetlere devam edileceğinin altını çizerek, genel kurula katılan üyelere teşekkür etti. Genel kurul dilek ve temenniler bölümü ile sona erdi.

Yönetim Kurulu

Ahmet Ogan başkanlığındaki yönetim kurulunda Mehmet Fuat, Hasan Tamel, Fevzi Erşanlar, Yaren Ogan, Hukuk Danışmanı; Batur Sağlamer, Faal Üyeler; Mustafa Garabli, Yakup Sarıca, Yedek Üyeler; Doğan Bahçecioğlu, Mustafa Altunel, Emirali Kızıl, Denetleme kurulu; Mustafa Biran, Onur Ser, Havva Ogan, Disiplin kurulu; Eralp Şerifoğlu, Mehmet Ali Akterzi, Seren Ogan görev yapacak.