Yıllardır kullanılmayan Hamitköy Esat Erdoğmuş Stadını yeni sezonda ev sahibi olduğu maçlarda kullanmak isteyen Sait Yalızat başkanlığındaki Hamitköy yönetimi, stadın eksiklerinin giderilmesi için çalışıyor.
Spor Dairesi müdürü Ersan Karataş’ın da katkılarıyla yeni sezona yetiştirilmesi hedeflenen Esat Erdoğmuş Stadının sulama sistemine kasıtlı hasar verildiği tespit edildi.
Hamitköy tesisler sorumlusu yöneticisi Orkun Saner, stadın sulama sistemine kasıtlı hasar verildiği tespit ettiklerini söylerken, kasıtlı hasar yapan kişileri tespit etmek ve kasıtlı hasarın önüne geçmek için Esat Erdoğmuş Stadına kamera takacaklarını belirtti.