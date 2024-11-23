osyal medyanın tanınmış isimlerinden Mahmut Anayasa’nın Güney Kıbrıs’la KKTC’deki market fiyatlarını karşılaştırdığı paylaşımı oldukça ilgi çekti.

“Bugün güneyden yaptığım alışveriş” diyerek aldığı ürünleri ve fiyatlarını paylaşan Anayasa, aynı ürünlerin Kuzey’deki fiyatlarıyla karşılaştırma yaptı.

Anayasa Güney’de 55 Euro ödediği ürünleri kuzeyde alsaydı 92 Euro ödemesi gerekeceğini yazdı.

Anayasa’nın hesabına göre iki taraf arasındaki fark 37 Euro’yu yani 1370 TL’yi buldu.

Mahmut Anayasa’nın paylaşımındaki ürünlerin güney ve kuzey fiyatları Euro bazında şöyle:

Diş macunu 3.59 / Kuzey 7.30

Tıraş bıçağı 10’lu 3.50 / Kuzey 10.35

Tıraş kremi 3.70 / Kuzey 4.33

Roll on 2.25 / Kuzey 3.38

Şampuan 4.19 / Kuzey 5.00

Tuvalet temizleyici 1.99 / Kuzey 3.62

Dezenfekte ilacı 2.99 / Kuzey 7.84

Yerli su 0.5Lt 12’li 2.00 / Kuzey 2.11

Islak Mama 12’li 5.95 / Kuzey 8.11

Salatalık 1.29 / Kuzey 1.90

Domates 2.69 / Kuzey 3.24

Patates 1.79 / Kuzey 3.75

Marul 0.47 / Kuzey 0.78

Kuzu Pirzola. 11.90 / Kuzey 19.87

Kömür 5 Kg 6.70 / Kuzey 10.54

Toplam ödediğim rakam 55 Euro

Kuzeyden alsaydım 92.12 Euro

Fark: 37.12 Euro

Türkçe meali 1.374 TL

Yemek da yedik

KFC 9’lu kanat menü 7.60 / Kuzey 9.20