Güney Kıbrıs’ta bulunan 300’den fazla okula dün sabah bomba ihbarı içeren elektronik postalar gönderildi.

Güney Kıbrıs’taki 300’den fazla anaokulu, ilkokulu ve liseye dün sabah tehdit mesajları içeren toplu elektronik postalar gönderildi.

Okullarda bomba olduğu ihbarı yapılan e-postaların alınmasının ardından teyakkuza geçen Rum polisi, tüm okullarda güvenliği 'kırmızı alarm' seviyesine çıkarırken okul yöneticileri de 'güvenlik protokolünü' devreye soktu.

Ancak ihbarlar asılsız çıktı.

Tehdit mesajı gönderilen okullardan 45'i Baf'ta olup anaokulu, ilkokul ve lise düzeyinde eğitim veriyor. Tehdit alan ilk okullardan biri olan özel okulda öğrenci, öğretmen ve refakatçi personel tedbir amaçlı tahliye edilirken, polis okul binasında yaptığı aramada herhangi bir bombanın bırakılmadığını tespit etti.

Rum polisinin yaptığı ilk incelemeler, toplu e-postaların Rusya’dan gönderildiklerini ortaya koydu.

Rum polisinden yapılan açıklamaya göre, tehditlerin alındığını ancak okullarda yapılan aramalarda hiçbir patlayıcı maddeye rastlanmadığını belirtti. Polis soruşturmaları, anaokulları, ilkokullar ve liselerin yer aldığı, tüm eğitim seviyelerinde devam etti.

Olayın ardından hem uluslararası polis örgütü Interpol'e hem de Avrupa Birliği polis işbirliği ağı Europol'e bilgi verildiği belirtildi.

Yunanca olarak gönderilen tehdit iletisi ve şu şekilde:

“Okullarınızın zemininde bir bomba var. Kılıçlarımız yukarıda, sizi korkudan kaçıracağız. Allah’ın sözü bizim buyruğumuzdur, canlarınızı istiyoruz. Rüzgar sert bir şekilde kulaklarınıza ölümün yaklaştığını fısıldıyor. Sri Lanka’daki kardeşler gibi, kıyılarınızda korku tohumlarını ekeceğiz, ta ki belirlediğimiz yıldızımıza ulaşana kadar.

Kalbimiz, İslam hukukunun ışığıyla yanacak. Gökyüzünü ateşle dolduracağız ve dua edeceğiz. O gün kafirlerin öleceği gündür. Her bir Avrupa toprağını fethedeceğiz. Kim şüphe ederse, onu öldüreceğiz. Çocukların kanı, çölün kumlarını içecek. Çığlıkları gökyüzüne yükselecek. Dünyanız, ellerimizde yıkılacak.

Sonunda yalnızca İslam kalacak”