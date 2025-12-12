Politis gazetesi Rum İçişleri Bakanlığına göre bu rakamın ölümlerden ötürü 2024 yılında gerçekleştirilen Avrupa Parlamentosu seçimlerindeki seçmen sayısına (568 bin 608) oranla azaldığını kaydetti.

Gazete karşılaştırma amacıyla 2023 yılında gerçekleştirilen başkanlık seçimlerinde seçmen sayısının 561 bin 033, 2021 yılındaki milletvekilliği seçimlerinde ise seçmen sayısının 558 bin 101 olduğunu belirtti.

Seçmenlerin ilçelere göre dağılımına da yer veren gazete “Lefkoşa’da 195 bin 728, Limasol’da 115 bin 885, Mağusa bölgesinde 114 bin 735, Larnaka’da 59 bin 655, Baf’ta 46 bin 543, Girne bölgesinde ise 28 bin 707” kayıtlı seçmen bulunduğunu aktardı.

Gazete Güney Kıbrıs’ta kayıtlı siyasi partilerin sayısının 25 olduğunu da ekledi.