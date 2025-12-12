Fileleftheros gazetesi Avrupa Komisyonu’nun, Güney Kıbrıs’ı, kurtarma ve yangın söndürme düzenlemeleri ile havaalanlarının denetimiyle ilgili tespit edilen eksiklikleri gidermeye çağırdığını ayrıca ihlâl prosedürünün ikinci aşamasını başlattığını duyurduğunu yazdı.

Habere göre Avrupa Komisyonu, Güney Kıbrıs’ın Larnaka ve Baf havalimanlarının işletmecisinin, kurtarma ve yangın söndürme hizmetleri de dahil olmak üzere, Avrupa mevzuatının tüm gerekliliklerini, işletme kılavuzlarına dahil etmeyi sağlamadığını tespit etti.

Komisyon ayrıca Rum Sivil Havacılık Dairesi’nin, denetim sorumluluklarını etkin bir şekilde yerine getirmek için tüm teknik alanlarda yeterince personele sahip olup olmadığı konusunda da endişesini dile getirdi.

Öte yandan, Haravgi gazetesi Avrupa Komisyonunun, düzeltici önlemleri alması için Rum Yönetimi’ne iki aylık bir süre tanıdığını yazdı.

Gazete Komisyonun açıklamasına dayanarak Güney Kıbrıs’a ilişkin bu konudaki sorunların 2020 yılında da tespit edilmesi ayrıca Kasım 2023’ta uyarı mektubu gönderilmesine karşın, Güney Kıbrıs’ın bu sorunları çözmediğine de dikkati çekti.