Politis gazetesi “Kıbrıs Sorununda Sonuçlar Ortaya Çıkmasının Zamanı- Johannes Hahn’dan Net Mesaj” başlıklı haberinde Kıbrıs sorunuyla ilgili bir dizi temasta bulunmak için Kıbrıs’ta bulunan Johannes Hahn’ın dün sabah başkanlık konutunda Hristodulidis’le bir araya geldiğini yazdı.

Hahn’ın Hristodulidis’le görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, AB olmadan Kıbrıs sorununda çözüm olamayacağını söylediğini yazan gazete, Hahn’ın Avrupa’nın Hristodulidis’ten, bir çözüme yönelik olarak Kıbrıslı Türklerin yeni lideri Tufan Erhürman’la iş birliği yapmanın yolunu bulmasını beklediğine işaret ettiğini de aktardı.

Konuyla ilgili haberler Alithia’da “Kıbrıs Sorununda Sonuç Alma Zamanı- Hristodulidis: Şundan Emin Olun Ki Bana Kalırsa Başaracağız”, Fileleftheros’ta ise “Johannes Hahn’ın Hristodulidis’le Görüşmesinin Ardından Mesajı- Kıbrıs Sorununda Sonuç Alma Zamanı Geldi” başlıklarıyla yer buldu.