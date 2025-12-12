Politis gazetesi: “Özlü Konulara İlk Adım – Özlü Konuları Da Açmaya Başladılar – Olumlu Hava Üçlü Görüşmede de Devam Etti, Görüş Ayrılıkları Sürüyor” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarından geniş yer verdiği haberinde, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in dün üç saat süren görüşmede “daha derin sulara girdikleri” yorumunda bulundu.

Gazete, görüşmeye ilişkin BM tarafından dün yapılan açıklamayı okuyucusuna yansıtırken, Hristodulidis’in ise dün görüşme sonrası yaptığı açıklamada, BM’nin açıklamasında yer alan “siyasi eşitlik” ibaresine vurgu yaptığını belirtti.

Habere göre Hristodulidis, dünkü görüşmenin “çok olumlu bir havada geçtiğini” ifade ederek BM açıklamasında “Kıbrıs sorununun BM Güvenlik Konseyi kararlarında betimlendiği şekliyle siyasi eşitliğe dayalı çözümünün hedeflendiği” ifadesinin ise “çok önemli” olduğunu vurguladı.

Hristodulidis, söz konusu ifadenin, Ekim 2020 yılından beridir ilk kez liderler görüşmesi sonrasında yapılan ortak açıklamada yer almasının çok önemli olduğunu savundu.

Görüşmenin büyük bölümünde “özlü konulara değinildiğini” belirten Hristodulidis, Erhürman’ın gelecek müzakerelerin metodolojisi konusundaki önerilerinin ise bu görüşmede “geniş şekilde ele alınmadığını, dikkatin öze, Kıbrıs sorununun maddelerine ve Güven Yaratıcı Önlemlere yoğunlaştığını” ifade etti.

Hristodulidis, AB’nin müzakerelere katılımının önemini de gündeme getirdiğini söyledi.

Çoklu konferansın zamanın Holguin’in Türkiye ve Yunanistan temasları sonrasında ele alınacağını da ifade eden Hristodulidis, GYÖ’ler konusunda ise, özellikle “Mia Milya” (Haspolat) arıtma tesisinden Güney Kıbrıs’a su taşınması amacıyla boru hatları inşa edilmesi konusuna değindiğini vurguladı.

Hristodulidis, bu konuda 2011 yılından beridir bir anlaşmanın olduğunu ancak ilerleme sağlanamadığını belirtti.

Gazete, bu konuda UNDP’nin, dağıtım şebekesinin ilk etabının inşasına başlandığına dair gazeteye bir açıklaması olduğunu ancak çok karmaşık olan bu projenin tamamlanmasının beş yıl dahi sürebileceğini öne sürdü.

Haberine Hristodulidis’in açıklamalarıyla devam eden gazete, “yeni geçiş noktalarının açılması konusunda uzlaşı sağlanamadığını ancak mevcut kapılarda personel sayısının arttırılması konusunda uzlaşıldığını” söylediğini aktardı.

Hristodulidis, kendisinin ise “kayıplar ve mahsurlar, Maronitler ve Ermeniler, KKTC’deki yer isimleri, Yeşil Hat'tan geçen ürünlere uygulanan vergi ve KKTC’deki kiliselere engelsiz erişim konularını gündeme getirdiğini” sözlerine ekledi.

Haberde, Cumhurbaşkanı Erhürman’ın dünkü açıklamasına da geniş şekilde yer verildi.

Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttılar:

