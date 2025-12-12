DAÜ Kurumsal İletişim ve Medya İlişkileri Şubesi’nden yapılan açıklamaya göre, Rektörlük binasında düzenlenen törenle imzalanan protokole İTÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal ve DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç imza koydu.

Protokol, lisans ve lisans üstü düzeylerde fiziksel mekân paylaşımı, öğrenci ve akademisyen değişimi, bilimsel yayın paylaşımı, ortak etkinliklerin düzenlenmesi, akademik danışmanlık faaliyetleri ve ulusal/uluslararası tanıtım çalışmalarında iş birliği yapılmasını içeriyor.

Protokol imza törenine İTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü Rektörü Prof. Dr. Burçkin Dal, DAÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Osman M. Karatepe, Prof. Dr. Sonuç Zorlu ve Prof. Dr. Ali Öztüren de katıldı.

-Kılıç

Törende konuşan DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, kardeş üniversite olarak görülen Türkiye’nin en köklü ve bilinen üniversitelerinden biriyle iş birliği anlaşması imzalanmasının, ortak proje, araştırma ve çalışmalar için önemli bir adım olduğunu belirtti. İki kardeş ülke ve üniversitenin protokol imzalamasından duyduğu memnuniyeti ifade eden Prof. Dr. Kılıç, protokolün süratle hayata geçirilerek bilim alanına "yeni bir bakış kazandıracağını" belirtti.

-Mandal

Ardından söz alan İTÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal, KKTC ve Türkiye’nin köklü üniversiteleri olan DAÜ ve İTÜ arasında imzalanan iş birliği protokolünün her iki kurum için de önem taşıdığını söyleyerek, hayırlı olmasını temenni etti.