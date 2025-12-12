Alithia ve Haravgi’nin haberine göre Rum Sözcü Konstantinos Letimbiotis Erhürman ve Hristodulidis’in dünkü görüşmesinin özlü görüşmelerin, koptuğu yerden yeniden başlamasına olanak tanıyacak şartların yaratılması hedefini taşıdığını kaydetti. Letimbiotis, Hristodulidis-Miçotakis telefon görüşmesinde de Kıbrıs sorunundaki gayriresmi genişletilmiş görüşmenin en kısa sürede gerçekleştirilmesi gereğinin ele alındığını açıkladı.

Haberde Hristodulidis’in Miçotakis’e Avrupa Komisyonu’nun atadığı özel temsilci Johannes Hahn ile AB’nin oynayabileceği rolün ele alındığı görüşmesi hakkında da bilgi verdiği belirtildi. Yunanistan Başbakanlığı ise telefon görüşmesi hakkında yaptığı açıklamada, Rum ve Yunan hükümetlerinin Kıbrıs sorunun BM Güvenlik Konseyi kararları, AB ilkeleri ve Avrupa müktesebatına dayalı çözümü için tam koordinasyon içerisinde olduğunu vurguladı.