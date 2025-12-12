Politis’in haberine göre, Rumların 2025 yılının ilk çeyreğinde internetteki en popüler aktiviteleri internet üzerinden telefon görüşmesi yapma (yüzde 96,4), Skype, Messenger, WhatsApp ve Viber uygulamaları üzerinden mesajlaşmak (yüzde 96,2), Facebook ve X platformlarına katılmak (yüzde 92,3), online haber okumak (yüzde 91,1) ve ürün ya da hizmetler hakkında bilgi aramak (yüzde 88,2) oldu.

İnternet kullanan kişilerin yüzde 20,5’i çevrimiçi eğitici araç kullandı, yüzde 17,8’i çevrimiçi ders yaptı ve yüzde 17,8’i öğretmen ya da öğrenci ile sesli veya görüntülü internet araçları kullanarak öğretmen ya da öğrencilerle iletişim kurdu.

Nisan 2024-Mart 2025 döneminde 16-74 yaş aralığındaki kişilerin yüzde 62,7’si resmi devlet sitelerinde kendileri için depolanmış resmi bilgilere yüzde 31,9’u da kamu veri tabanları ya da kütüklerindeki bilgilere erişim sağladı.

Araştırmada, kişilerin yüzde 93,6’sının haftada en az bir kez internet kullandığını ve internet kullanımının 16-24 yaş aralığındaki kişilerde yüzde 98,5 iken 55-74 yaş aralığındaki kişilerde yüzde 81,5’e düştüğü görüldü.

İnternet üzerinden alışveriş yapan kişilerin oranı geçen yıla göre biraz azalarak yüzde 63,6’dan yüzde 62’ye düştü