ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan çatışmaların genişlemesi, küresel enerji piyasalarında sert dalgalanmalara yol açtı. Petrol ve doğal gaz fiyatları hızla yükselirken, Hürmüz Boğazı’ndaki sevkiyatlar durma noktasına geldi.

Brent petrolün varil fiyatı yüzde 6 artışla 84,33 dolara, ABD ham petrolü ise aynı oranda yükselerek 77,19 dolara çıktı. Brent petrol böylece Ocak 2025’ten bu yana en yüksek kapanış seviyesine ulaştı.

Petrol fiyatları savaşın başladığı cumartesi gününden bu yana yaklaşık yüzde 15 yükseldi.

Küresel enerji ticareti açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı’ndaki tanker trafiği durma noktasında. Dünya petrol ve LNG sevkiyatının yaklaşık yüzde 20’si bu dar geçitten gerçekleşiyor.

İran Devrim Muhafızları’ndan bir yetkili, bölgeden geçmeye çalışan gemilerin hedef alınacağını belirterek “Bu bölgeye gelen gemiler ciddi bir karşılık görecek.” açıklaması yaptı.

Savaşın etkisi yalnızca petrol piyasasıyla sınırlı kalmadı.

İngiltere’de referans doğal gaz fiyatı üç yılın en yüksek düzeyini gördü. Avrupa ve Asya LNG fiyatları da sert yükseldi.

PETROL 100 DOLARIN ÜZERİNE ÇIKABİLİR

Goldman Sachs ve Wood Mackenzie gibi kurumlar, Körfez’de uzun süreli bir arz kesintisinin petrol fiyatlarını varil başına 100 doların üzerine çıkarabileceğini öngörüyor.

Savaş nedeniyle petrol taşımacılığı maliyetleri de hızla yükseldi. Orta Doğu’dan Çin’e petrol taşıyan bir tankerin günlük kiralama bedeli 400 bin doların üzerine çıkarak rekor kırdı. Bunun ana nedenlerinden biri de sigorta ücretlerinin hızla artması oldu.