Güney Kıbrıs’ta bahis piyasasının "tarihindeki en dinamik dönemlerinden birini yaşadığı" ve konuyla ilgili son verilerin cironun sürekli artması yanı sıra, neredeyse tamamen dijital bir faaliyete dönüşen bir sektörü yansıttığı kaydedildi.

Konuyla ilgili haberde, bahis oynamanın, gençlerin günlük yaşamlarının giderek daha önemli bir parçası haline geldiği de vurgulandı.

Güney'de yayımlanan Simerini gazetesi “Öğrenciler de Kumar Oynuyor” başlıklı haberinde 2025 yılında bahisten elde edilen gelirin 1,3 milyar Euro olduğunu yazarken, 2024 yılının son üç ayıyla kıyaslandığında ise 2025 yılının son üç ayında çevrimiçi bahiste (online betting) yüzde 27 artış olduğunu yazdı.

2025 yılının son üç ayında bahisten elde edilen yaklaşık 396 milyon Euro’luk gelirin 301,4 milyon Euro’nun online platformlardan kaynaklandığını kaydeden gazete, toplam piyasanın yüzde 76’dan fazlasının artık internet üzerinden üretildiğini ifade etti.

Oyunculara kazanç olarak geri dönen miktarlarda da artış olduğunu yazan gazete, 2025 yılının son çeyreğinde oyuncuların elde ettiği kazancın 348,1 milyon Euro olduğunu belirtti.

2025 yılında kazanç olarak oyunculara geri dönen miktarın 1,165 milyar Euro olduğunu yazan gazete, etkileyici ekonomik göstergeler ve artan devlet gelirlerinin ardında, özellikle öğrenciler olmak üzere gençler arasında kumarın yaygınlaşmasına ilişkin endişelerin giderek daha yoğun bir şekilde ortaya çıktığını kaydetti.