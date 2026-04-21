Şap hastalığının Güney Kıbrıs’ta yayılmaya devam ettiği ve hastalığın yayıldığı çiftlik sayısının 101’e ulaştığı kaydedildi.

Güney Kıbrıs’ta hayvancılığın durumunun trajik olduğunu yazan Alithia gazetesi, vakalarda artış olduğunu, bununla birlikte Rum hükümetinin ise ilgili Avrupa mevzuatı yüzünden toplu hayvan itlaflarının durmayacağını belirttiğini kaydetti.

Hayvancıların ise Lefkoşa Rum kesiminde önceki gün bu durumu protesto etmek için eylem yaptığını belirten gazete, hayvancıların toplu itlaflara son verilmesini istediklerini ve yazılı taleplerinin Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile Tarım Bakanı Maria Panayotu’ya iletilmesini istediklerini kaydetti.

Haberde hayvancıların itlafların askıya alınmasına dair taleplerine yanıt almamaları halinde, yeni eylemler yapacakları uyarısında bulundukları da kaydedildi.

Hastalığın ikinci domuz çiftliğine yayıldığını ve üçüncü çiftliğe yayılmasına dair bir endişe bulunduğunu da kaydeden gazete, Domuz Besicileri Birliği Başkanı Petros Kailas’ın hayvancıların yüzde 50’sinin bir daha yeniden çiftliklerini kuramayacaklarına dair açıklamasının büyük yankı uyandırdığını ekledi.

Politis gazetesi de geniş yer verdiği haberinde hastalığın yayılmasının önlenmesi için yeni önlemler alınmasının ihtimal dahilinde olduğunu yazdı.

Haberde epidemiyoloji uzmanlarından oluşan bilimsel komitenin hükümete yönelik önerilerinin hafta içi masada olacağı kaydedilirken, hastalığın görüldüğü 101 çiftlikte toplam 52 bin hayvanın itlaf edildiği ifade edildi.

Öte yandan gazete “elde ettiği bilgilere” dayanarak önemli bir gelişme daha yaşandığını ve Rum Tarım Bakanı Maria Panayotu’nun şap hastalığından ötürü küçük baş hayvan nüfusu ve mevcut süt miktarının azalmasının sonucu olarak 15 gün içerisinde, Menşe İsmi Korumalı (MİK) hellimdeki küçük baş hayvan sütü kotasının yüzde 25’ten yüzde 20’ye düşürüldüğünü açıklayacağını ekledi.