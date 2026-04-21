Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, 2026 yılında sosyal hizmetler alanında üç önemli projeyi hayata geçirmeyi planladıklarını belirterek, Engelsiz Yaşam Evi’nin yatılı bölümünün, Otizm Merkezi ve İskele’de Sınırüstü Yaşlı Bakım Evi’nin hizmete sunulacağını söyledi.

Bakan Oğuzhan Hasipoğlu, Girne Inner Wheel Kulübü Başkanı Zekiye Türköz ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, 2026 yılı içerisinde sosyal hizmetler alanında üç önemli projeyi hayata geçirmeyi planladıklarını ifade etti.

Hasipoğlu, bu kapsamda, Engelsiz Yaşam Evi’nin yatılı bölümünün hizmete açılacağını, Çağlayan Çocuk Yuvası olarak kullanılan binanın tadil edilerek Otizm Merkezi’ne dönüştürüleceğini ve İskele’de Sınırüstü Yaşlı Bakım Evi’nin inşaatının tamamlanarak, donanımıyla birlikte hizmete sunulacağını açıkladı.

Kabulde konuşan Zekiye Türköz, Girne Inner Wheel Kulübü olarak daha güçlü ve mutlu bir toplum oluşturma hedefiyle çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Türköz, özellikle çocuklar ve ergenler başta olmak üzere toplumun farklı kesimlerine yönelik farkındalık projeleri gerçekleştirdiklerini de belirterek, özel gereksinimli bireylere yönelik hassasiyetlerinin altını çizdi.