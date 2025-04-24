Eskişehir Anadolu Teknik Üniversitesi Spor Salonunda 22 Nisan 2025 tarihinde başlayan U11 Türkiye Badminton Şampiyonası’nda milli sporcumuz Güney Serinyürek çeyrek finale kalmayı başardı.

U11 Türkiye Milli Takımı’nda oynamaya hak kazanarak büyük bir başarıya imza atan Güney Serinyürek madalya kazanabilmek için maça çıkacak. Badminton Federasyonu Türkiye Milli Takımına girmeyi başaran Güney Serinyürek ve Ana Tabloya kalan Zeynep Ayza Yıldız'ı tebrik ederken, mücadelelerinden dolayı Serin Önet, Hüseyin Özdengiz ve Hasan Borankan'a teşekkür etti. Ayrıca bu başarıda emeği geçen herkese teşekkür ederken, kafilede idareci olarak görev yapan Sevim Önet ile Antrenörz Nevzad Denerel'i de tebrik etti.