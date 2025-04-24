KKTC Cimnastik Federasyonunda Hasan Sapsızoğlu başkanlığındaki yönetim kurulu, 10,000 çocuk ve 2032 olimpiyatlarına sporcu gönderme hedefleri doğrultusunda yoğun olarak çalışırken, bir ilke daha imza atacak.

KKTC Cimnastik Federasyonu, Artistik Cimnastik Kızlar Yıldızlar ve Gençler kategorilerinde düzenlenecek yarışmalara ilk kez takım olarak katılacak. Türkiye Cimnastik Federasyonu tarafından 25 – 27 Nisan tarihleri arasında Antalya’da düzenlenecek olan Türkiye Artistik Cimnastik Kızlar Yıldızlar ve Gençler Şampiyonası müsabakalarına katılacak olan Cimnastik Federasyonu kafilesi, tarihi temsiliyet için adadan ayrıldı.

Türkiye Artistik Cimnastik Kızlar Yıldızlar ve Gençler Şampiyonasında, Cimnastik Federasyonu takımında Türkay Özata, Berk Aydoğan ve Ayten Kasap Topal antrenör olarak yer alırken, 7 de sporcu yer alıyor.