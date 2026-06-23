Güney Lefkoşa’da, 35 yaşındaki bir kişinin tasarrufunda 10 kilo opioid sınıfı uyuşturucu ele geçirildiği bildirildi.

Haravgi gazetesi, Rum Narkotik Polisi’nin (İKAN) pazar günü, şahsın ikametgahına düzenlediği operasyonda, poşetlenmiş şekilde toplam ağırlığı 10 kilo olan uyuşturucu tespit ettiğini ve şahsı gözaltına aldığını yazdı.

Gazete, şahsın yaklaşık 4 yıldır Güney Kıbrıs’ta yasadışı ikamet ettiğinin de belirlendiğini ve bugün Lefkoşa Rum Kaza Mahkemesi’ne çıkarılacağını da kaydetti.