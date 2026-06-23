Kamuda örgütlü yirmibeş sendika, Başbakanlık önünde yöneticler düzeyinde eylem yaparak hükümetin ekonomi ve özelleştirme politikalarını eleştirdi.

“Yolsuzluğa, Yoksulluğa, Yok Oluşa Hayır. Biz halkız” yazılı pankart açılan eylemde Türk-Sen Genel Başkanı Arslan Bıçaklı konuştu. Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Ahmet Karaoğulları ise hazırlanan ortak açıklamayı okudu.

Bıçaklı: “Çalıştıramadıysan gideceksin, çalıştıran gelecek. Ben arkadaşlarımla çalıştırmaya talibim”

Türk-Sen Genel Başkanı Arslan Bıçaklı, eylem alanında bulunan polis sayısına işaret ederek, alanda kendilerinden fazla polis olduğunu kaydetti ve insanların provoke edilmemesini istedi.

Tüm dünyada devlet yöneticilerinin halklarının refahı için çalıştıklarını belirten Bıçaklı, KKTC'de durumun farklı olduğunu, “memleketin yangın yeri” olduğunu savundu.

"Ülkeyi ne zaman sendikalar yönetti?"

Bıçaklı, “Ülkeyi sendikalar batırdı” yönünde bir açıklama yaptığını savunduğu Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’yı eleştirerek, Arıklı'ya ülkeyi ne zaman sendikaların yönettiğini sordu.

"Kıbrıs Türk Hava Yolları, Salamis Hotel, Mimoza Otel, Saray Otel nerede? " diye soran Bıçaklı, bunları sendikaların değil, yönetimdeki siyasilerin kapattığını ve şimdi de sıranın KIB-Tek ile Telekominikasyon Dairesi’ne geldiğini ileri sürdü.

"KIB-TEK’te AKSA’dan daha fazla kişi çalıştığı" yönündeki eleştirilere karşılık ise Bıçaklı, AKSA’da on tane makine bulunduğunu ancak KIB-TEK santralinde 17 makine olduğunu söyledi. KIB-TEK’teki çalışan sayısı konusunda da yalan söylendiğini öne süren Bıçaklı, KIB-TEK’te 160 kişi çalışması gerekirken, 140 kişi çalıştığını söyledi.

Bıçaklı, hükümet’in devlet kurumlarına bilerek yatırım yapmadığını ve kurumları zarara uğrattığını savunarak, “Kurum çalışmazsa, sen çalıştıramadın. Çalıştıramadıysan gideceksin, çalıştıran gelecek. Ben arkadaşlarımla çalıştırmaya talibim” şeklinde konuştu.

"Ülkedeki okullar ile KIB-TEK’in yarısı ve havaalanı özelleştirildi"

Hükümetin özelleştirme politikalarını da eleştiren Bıçaklı, "ülkedeki okullar ile KIB-TEK’in yarısının ve havaalanının özelleştirildiğini" savundu.

Bıçaklı, asgari ücretlinin açlık sınırı altında yaşamaya çalıştığını ancak bazı kesimlerin “evde yatarak 450 bin TL aldığını” da iddia etti.

“KIB-TEK’in sekiz adet şehidi var. İşçilerimizle ilgili bir şey söyleyeceğinizde seksen defa düşünün”

KIB-TEK’in sekiz şehidi olduğuna dikkat çeken Bıçaklı, siyasilere seslenerek, “İşçilerimizle ilgili bir şey söyleyeceğinizde seksen defa düşünün.” dedi.

Asgari ücretlilere de çağrıda bulunan Bıçaklı, “Asgari ücretliler de artık başını yukarı kaldırsın ve kim avuçlarına ne tükürürse, yüzlerine onu sürsünler.” diye konuştu.

Hayat pahalılığı, asgari ücret, özelleştirme ve diğer konularda mücadelelerine devam edeceklerini de dile getiren Bıçaklı, son olarak “Bu ülkeye hizmet etmek için buraya geldiğiniz ya hizmet edin ya da çekilin” dedi.

Ortak açıklama: “Mücadelemizi sürdüreceğiz”

Hazırlanan ortak basın açıklamasını ise KTOEÖS Başkanı Ahmet Karaoğulları okudu.

Hükümetin halkın yararına hareket etmediği savunulan açıklamada, “Sermaye odaklı politikalarla gelir dağılımında adaletsizlik yaratmaya devam etmekte, enflasyon, hayat pahalılığı, zamlar karşısında maaş ve ücretlerin erimesi, alım gücünün gerilemesi, kamusal hizmetlerin yetersiz hale gelmesi gibi sorunları derinleştirmektedir” denildi.

Bu durumun halkın yaşam standartlarını olumsuz yönde etkilediği belirtilen açıklamada, mevcut politikaların her geçen gün ülkeyi yaşanmaz hale getirdiği savunuldu.

Açıklamada, bütçe açığının büyümeye devam ettiği, ayrıcalıklı bir kesimin lüks içinde yaşadığı, vergi afları, teşvikler ve muafiyetlerden yararlandığı, halka ait kurumların, kıyıların, dağların, orman arazilerinin peşkeş çekildiği de ileri sürüldü.

Yasal düzenlemeler ya da kanun hükmünde kararnamelerle bazı kesimlerin nemalandırılmaya çalışıldığı da savunulan açıklamada, yasal düzenlemelerle basın ve halkın susturulmaya, baskı altına alınmaya çalışıldığı da ileri sürüldü.

Açıklamada, “liyakatin bitirildiği, her türlü sahtekârlığın, hırsızlık, yolsuzluk, usulsüzlüğün had safhaya çıktığı” da iddia edilerek ülkede “bir biat ve talimat düzeni” oluşturulduğu ileri sürüldü.

"HP oranları gerçeği yansıtmıyor"

HP oranlarının gerçeği yansıtmadığı da savunulan açıklamada, bu oranlar doğrultusunda asgari ücretliye veya bordro mahkûmlarına yapılan ödeneklerin bir anlam ifade etmediği kaydedildi.

Elektrik ve akaryakıta yapılan zamlar da eleştirilen açıklamada, zamların temel gıda maddelerine ve tüm kalemlere yansıdığı, alım gücünün gerilediği belirtildi.

“Kamusal hizmetlere gerekli bütçe ayrılmamakta, yatırım yapılmamakta özelleştirme politikaları sürdürülmektedir.” denilen açıklamada, okul ve hastanelerin döküldüğü, öğrenciler ve öğretmenlerin kalabalık konteynerlerde olduğu, hastaların ilaçsız kaldığı iddia edildi.

Eyleme destek veren sendikalar şunlar:

"Kıbrıs Türk Devlet Çalışanları Sendikası (ÇAĞSEN), Doğu Akdeniz Üniversitesi Birlik ve Dayanışma Sendikası (DAÜ BİR-SEN), Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası (DAÜ-SEN), Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (DEV-İŞ), Gelir ve Vergi Dairesi Çalışanları (Vergi-Sen), Hazine ve Maliye Çalışanları Sendikası (Maliye-Sen), Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş), Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN), Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMU-SEN), Kıbrıs Türk Kamu İşçileri Sendikası (KAMU-İŞ), Gümrük Çalışanları Sendikası (GÜÇ-SEN), Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN), Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası (HTKS), Kooperatif Görevlileri Sendikası (KOOP-SEN), Kıbrıs Türk Ada Çalışanları Sendikası (ADA-SEN), Kıbrıs Türk Gıda, Tütün ve Müskirat İşçileri Sendikası (GIDA-SEN), Kıbrıs Türk Kamu Emekçileri Sendikası (KES), Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (TIP-İŞ), Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (TÜRKSEN), Kıbrıs Türk Telekomünikasyon Çalışanları Sendikası (TEL-SEN), Turizm Emekçileri Sendikası (TES) ve Veteriner Hekimleri Sendikası (VET-SEN)”