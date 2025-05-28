Fileleftheros gazetesi, 2024 yılı boyunca ele geçirilen hintkeneviri miktarının yaklaşık 600 kilo olduğunu, bu yıl ise şimdiye kadar 400 kiloyu aşkın bir miktarın ele geçirildiğini yazdı.

Habere göre, Adalet ve Kamu Düzeni Bakanı Marios Hartsiotis, Limasol Narkotik Şubeye gerçekleştirdiği ziyaret çerçevesinde yaptığı açıklamada şu ana kadar geçen yılın üçte ikisine denk gelen uyuşturucu miktarının tespit edildiğini belirtti ve uyuşturucu tespiti açısından bu yılı, “rekor bir yıl” olarak nitelendirdi.