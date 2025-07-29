Fileleftheros gazetesi manşetten ve iç sayfadan verdiği “Öldürücü Yangının Neden Olduğu Maddi Hasarlardan İlk Değerlendirme -Zarar 100 Milyon Euro…Belki de Maliyet 100 Milyon Euro’ya Dayanacak” başlıklı haberinde zararın 70 ila 100 milyon euro arasında olduğunun tahmin edildiğini yazdı.

Şu ana kadar 250 konut, 97 bina, 128 araç ve mahsullerde zarar tespit edildiğini yazan gazete en büyük zararın Suni-Zanaça, Ayterapon, Lof, Vuni ve Gilan köylerinde meydana geldiğini anımsattı.

Gazete elde ettiği bilgilere atıfta bulunarak 100 milyon euroya yakın maliyetin ilk tahmin olduğunu, bunun muhtemelen, yetkililer tarafından tüm zararın tamamıyla kaydedilmesinin ardından değişebileceğini de yazdı.

En fazla paranın evlerin tamiri veya yeniden inşası için harcanacağını, ilgili bakanlıkların zararı ve zarara uğrayan kişilere verilecek ekonomik desteği de hesapladığını yazan gazete Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in açıkladığı 12 tedbirin derhal uygulanması için de yoğun çalışma yapıldığını belirtti.

Gazete zararın miktarı ile uygulamaya girecek tedbirlerin, devletin rezervlerinden karşılanacağını, ekonomide kaydedilen iyi performansın, devletin artıya geçmesini sağladığını ve bunun bir kısmının yangınlardan etkilenenlere destek için kullanılacağını yazdı.

-Tonlarca yardım bekliyor

Fileleftheros gazetesi bir başka haberinde Kuri ve “Polemidya” (Binatlı) Belediyeleri’nde toplanan yiyecek, giyecek ve temel ihtiyaçlardan oluşan tonlarca yardımın henüz dağıtılmadığını yazdı.

Rum Sivil Savunma Teşkilatı’nın bu yardımların dağıtılması için henüz net bir plana sahip olmadığını yazan gazete bu iki belediyenin, yangından zarar gören köylerle iş birliği içerisinde, kendi inisiyatifiyle, gıda, ilaç ve kıyafet yardımlarını dağıtmaya başladığını belirtti.

Kuri Belediye Başkanı Pantelis Yeorgios gazeteye yaptığı açıklamada yardımların dağıtımına birçok gönüllünün katıldığını, kuru gıda, temizlik ve kişisel hijyen malzemelerinden oluşan paketler hazırladıklarını ifade etti.

Yeorgios Sivil Savunma Teşkilatı’ndan dağıtım konusunda talimat beklediklerini de söyledi.

“Polemidya”(Binatlı) Belediye Başkanı Antros Theodoru ise köydeki ilkokulun, yardım alanına dönüştürüldüğünü, sadece kendi köylerinde değil başka yerlerden de yardım büyük miktarda yardım topladıklarını ifade etti.

Şu anda başka katkı kabul etmelerinin mümkün olmadığını ifade eden Theodoru, ihtiyaçların tam olarak ne olduğunu öğrenebilmek için de muhtarlardan talimat beklediklerini de söyledi.

-Orman Dairesi Müdürü

Haravgi gazetesine göre Orman Dairesi Müdürü Savvas İezekiil yangın ile ilgili açıklamasında alevlerin, 20-30 metre yüksekliğinde olduğunu ve çok hızlı yayıldığını, saatte 10-11 kilometrelik alanın yandığını belirtti.

İtfaiye birimlerinin yoğun çabasına karşın şiddetli rüzgar ve aşırı sıcağın yangını çok olumsuz etkilediğine dikkat çeken İezekiil, yangının kundaklama sonucu çıkması ihtimalinden de söz etti ve bölgede ardışık yangınlar bulduğunu ekledi.

-Adanın yüzde 1.3’ü yandı

Haravgi gazetesi bir başka haberinde Limasol’da geçtiğimiz hafta çıkan büyük yangının adanın yüzde 1,3’nün yanmasına yol açtığını yazdı.

Gazete “Eratosthenis” Merkezi’nin verilerine dayanarak 23 Temmuz’da çıkan yangında toplam 120,7 kilometre karelik alanın yandığını belirtti.

Toplam alanın 9 bin 251 kilometre kare olduğu göz önünde bulundurulduğunda yanan alanın adanın yüzde 1,3’üne denk geldiğini yazan gazete yanan yerlerin yüzde 21’lik kısmının ise Natura 2000 ağına dahil olduğuna dikkat çekti.