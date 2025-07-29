Muhalefet partilerinin (DİSİ, AKEL ve Ekologlar hareketi) hükümetin konuyla ilgili tepkisini gecikmiş olarak nitelendirdiğini ve hükümetin siyasi sorumluluk alınmadığını belirten Fileleftheros gazetesi, koalisyon partilerinin ise Hristodulidis’in yangınla ilgili açıkladığı destek önlemlerine odaklandıklarını kaydetti.

Açıklamasında Hristodulidis’in özrünün, bu benzeri görülmemiş felaketin mağdurlarına asgari bir fayda sağlamak için gerekli olduğunu belirten DİSİ partisi, Hristodulidis’i kararlar almaya cesaret edememekle eleştirdi.

AKEL açıklamasında Hristodulidis’in halka seslenişinin, hükümetin bu büyük felaketle ilgili en ufak bir sorumluluk almayacağını doğruladığını savundu, Hristodulidis’i iletişimsel taktikler uygulamakla suçladı.

Ekologlar Hareketi de Hristodulidis ve hükümetin Limasol’daki yangınlarla ilgili sorumluluğunun kamuoyundan özür dilenmesiyle sona ermediğini ifade etti.

DİKO partisi ise yaptığı açıklamada hükümetin açıkladığı yangınlardan etkilenenlerin desteklenmesine yönelik önlemlerin felsefesi, içeriği ve hedefi konusunda doğru olduğunu kaydetti.

EDEK Hristodulidis’in yangının etkileriyle başa çıkmak için açıkladığı önlemlerin, yangından etkilenenlere yönelik devlet desteği konusunda partinin ilk andan itibaren istediği şeyi olduğunu kaydetti.

DİPA ise yaşanan can kayıplarıyla ilgili üzüntüsünü ve yangından etkilenenlere yönelik dayanışmasını belirttiği açıklamasında, Hristodulidis’in kamuoyundan özür dilemesinin ayrıca açıklanan önlemleri gerekli ve doğru olarak tanımladı.

Konuyla ilgili haberlerde Hristodulidis’in halka seslenişinde sorumluluk üstlenmekten ve yetkili bakanları görevden almaktan hiç söz etmediğine ve kamuoyunun tepkisini ve öfkesini çektiğine de vurgu yapıldı.

-Letimbiotis

Alithia gazetesi ise hükümetin, devletin aldığı eleştirilerin ardından bakanların istifasıyla ilgili söylentiler konusunda ilk kez görüşünü ortaya koyduğunu yazdı.

Rum Radyo Televizyon Kurumu RİK’e, vatandaşları kızdıran açıklamalar ve bakanları istifa edip etmemesi gerektiği konusunda konuşan Rum Hükümeti Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis, Hristodulidis’in sonuçta kimsenin memnun olamayacağı bir tutum ortaya koyduğunu belirtti.

Önceliğinin yapılan yorumlar olmadığını dile getiren Letimbiotis, Hristodulidis’in devlet adına yaptığı şeyin ortada olduğunu ve devlet adına özür dilediğini söyledi.

Açıklamasında devletin eşi benzeri görülmemiş bir durumla karşı karşıya kaldığını da belirten Letimbiotis, zarar görenlerin her şekilde desteklenmesinin önemli ve acil olduğunu vurguladı.

Letimbiotis devlet mekanizmasının tek bir kişiye bağlı kalmadan çalışması için mekanizmalar bulunduğunu da sözlerine ekledi.